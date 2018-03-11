Губернатор назвал бредом идею Яроша о захвате Кубани

Вчера, 21:01

Вениамин Кондратьев рассказал о своем понимании заявления лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Губернатор назвал бредом идею украинца о захвате Кубани.

Губернатор Кубани уверен, что планы украинских экстремистов обречены на погибель. Идеи организации «Правый сектор»*, по убеждению Кондратьева, являются незаконными. Военные действия на Украине и внимание к ситуации в России – это планы лидера Яроша.

Сегодня Дмитрий Ярош рассказал, что его соратники планируют уничтожить в Донбассе инакомыслящих, а потом захватить Крым.

Также политик пообещал сделать своими ряд территорий РФ. В частности, речь идет о Кубани. Экстремисты рассчитывают на поддержку молодежи края.

К слову, сегодня лидер «Правого сектора»* дал интервью об отношениях РФ и Украины. Политик высказался о возможности «подорвать» Россию изнутри. Ярош назвал дестабилизирующие факторы этого процесса.