Трамп не пойдет на какие-либо уступки Ким Чен Ыну

Вчера, 20:40

Дональд Трамп не пойдет на какие-либо уступки, и для встречи Ким Чен Ын должен выполнить 2 преобразования в стране.

Майкл Помпео, руководитель ЦРУ, сообщил, что Дональд Трамп не сделает никаких поблажек Пхеньяну, и для встречи лидеров КНДР необходимо отказаться от испытаний ядерного и ракетного оружия, а также позволить военным США и далее проводить учения на Корейском полуострове. При этом Ким Чен Ын должен пообещать, что во время переговоров обязательно поднимут вопрос об окончательной денуклеаризации в стране.

Помпео заявил, что в Пхеньяне уже согласились выполнить все поставленные условия. При этом в Вашингтоне ничем не жертвуют ради встречи. В данной ситуации президент прибег к дипломатии, однако тактику оказания максимального давления не прекратят. Глава США планирует за столом переговоров посмотреть, сможет ли Ким Чен Ын заключить сделку.

Ранее глава ЦРУ сообщил, что Северная Корея буквально через пару месяцев будет готова нанести удар на континентальные объекты в США.