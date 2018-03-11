Жириновский предлагает усыплять бродячих собак

Вчера, 19:27

Председатель ЛДПР рассказал, как нужно решать проблему бродячих собак. Жириновский предлагает искать животным хозяев или приют. Если попытка не удастся – нужно усыплять бродячих собак.

Владимир Жириновский нашел способ решения многогодовой парадигмы в ситуации с наличием бродячих собак на улицах страны. Лидер партии ЛДПР предлагает активно искать каждому животному приют или хозяев. Если же попытка удалась – животное будет иметь дом и семью, ответственных за него людей. Если же ситуация по питомцу не решается, то его следует усыпить. Такой радикальный метод политик считает прискорбным, но необходимым.

«Бродячих собак нужно отлавливать, чтобы они не сбивались в стаи, не дичали», - подчеркнул Жириновский.

К слову, сегодня два стрелка по собакам среди бела дня засветились в Салехарде.