Жириновский поведал о месте работы других кандидатов после его победы

Вчера, 19:19

Кандидат на роль главы российского государства Владимир Жириновский рассказал про планы в случае одержания победы на выборах 18 марта. Он знает, где будут работать другие кандидаты после его победы.

"Я не оставлю Путина без работы. Он направится в Питер, будет работать председателем Государственного Совета в Константиновском дворце. Медведева направлю в Совфед. Грудинин займёт место министра сельского хозяйства. Бабурин, пожалуй, ректора МГУ", - рассказывает Жириновский.

По его словам, Борис Титов будет занимать нишу в мелком бизнесе, а Максиму Сурайкину отдадут право управлять тирами, "чтобы все умели стрелять". Напомним, выборы главы России проведут 18 марта.