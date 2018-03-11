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В Госдуме прокомментировали изменение конституции в КНР

Вчера, 19:03

Депутаты Госдумы высказали мнение о новом изменении конституции в КНР. Российские политики назвали нынешнего правителя Си Цзиньпина мудрым руководителем.

В процессе работы Всекитайского собрания народных представителей было принято решение изменить некоторые пункты конституции Китая. Речь шла об отмене ограничений пребывания в должности правителя государством Си Цзиньпина. Нынешний глава КНР занимает свою должность с 2013 года, и согласно прежним нормам закона, должен быть переизбран. Но население Китая очень довольно правлением этого лидера, и поэтому законодатели решили продлить срок пребывания политика на данной должности.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что нынешние изменения, которые приняты в конституции Китая свидетельствуют о том, что Си Цзиньпин действительно вызывает массу доверия у народа и может полностью называться мудрым правителем, достойным своей должности.


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