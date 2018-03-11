Супруга депутата из Архангельска привлекла внимание к выборам голыми фото

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Выборы нового президента России состоятся 18 марта 2018 года. В Архангельске супруга депутата Александр Дятлов привлекла внимание к выборам голыми фото. Помочь активистке решили ее подруги и коллеги.

Избиратели готовятся отдать свои голоса за одного из кандидатов 18 марта 2018 года. Супруга депутата Александра Дятлова Юлия выбрала активную позицию и вместе с другими подругами решила призвать людей явиться на выборы. Девушки сфотографировались с флагом России полностью голыми.

Снимок получился несколько провокационным, поскольку складывается впечатление, что барышни голые и лишь прикрывают интимные места надписью с символом страны – триколором.

«Девушки на фото — модели студии, все они не столько профессиональные манекенщицы. Нас объединяет желание сделать мир вокруг красивее, а нашу страну - самой лучшей», - подытожила автор идеи Юлия.