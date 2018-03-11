Ярош: Западные ЧВК постоянно вербуют украинцев

Сегодня, 17:53

Дмитрий Ярош заявил, что украинцев постоянно вербуют частные военный компании Запада, и власти не могут влиять на данный процесс.

Бывший руководитель «Правого сектора»* (запрещен на территории РФ), создатель организации «Украинской добровольческой армии»*(запрещен в России) Дмитрий Ярош, сообщил, что ему известны факты рассредоточения по всему миру бойцов из «Айдара», «Днепра», других добробатов, в том числе «Азова», что очень плохо. Причем ребята идут туда от безысходности, ведь государство не способно их обеспечить.

Он добавил, что сам лично неоднократно получал предложения о вступлении в ЧВК, однако не собирается туда вступать, а тем более превращать своих бойцов в «пушечное мясо». При этом, власти страны не могут никак повлиять на данный процесс, что связано с возможностью украинских граждан посещать любую страну мира.

ЧВК представляет собой группу коммерческих предприятий, которые охраняют разные военные объекты.