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Путин поведал, что побывал в танке "Армата"

Сегодня, 17:37

Президент РФ Владимир Путин поведал, что побывал внутри танка "Армата". Глава страны считает это своей работой.

Он отмечает, что такие мероприятия входят в его обязанности, так как он является верховным главнокомандующим Вооружённых Сил Росиии.

"Я залез и осмотрел. Я обязан это делать. Нужно всё увидеть воочию, своими глазами, как и что работает. Это одна из частей моей работы", - рассказал в интервью для кинофильма Андрея Кондрашова под названием "Путин".

Стоит упомянуть, Т-14 "Армата" является самым новым российским танком средней категории с башней на основе мощной гусеничной платформы. Такие изделия были презентованы в 2015 году во время проведения парада Победы. Известно, что на базе "Арматы" возможно разрабатывать танки, БМП, инженерные машины, а также устройства поддержки танков.


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