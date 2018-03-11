Собчак нашла причину длительной войны на Донбассе

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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в Instagram обратилась к гражданам Украины и России плюс жителям Крыма. Деятель пояснила конфликт между ней и Киевом, заявив, что Павел Климкин страдает «политической шизофренией», как сообщает VladTime.

Ксения Собчак снова отметила, что ей важно, чтобы Украина оставалась суверенным государством. Для этого ей важно, чтобы Киев официально разрешил проехать на полуостров Крым по сухопутной границе. По словам Собчак, это нужно не ради агитационной компании, хотя зачем ей вообще туда ехать, политик пояснять не стала.

Кандидат в президенты РФ отметила, что она хочет, чтобы российские вооружённые формирования покинули Донбасс, а крымская проблема действительно решилась. В связи с такой позицией Собчак подчеркнула, что не понимает, почему украинское правительство не пускает деятеля, который выступает за эту страну. Единственным логичным вариантом, по мнению политика, было то, что властям Украины самим выгоден военный конфликт.