Сегодня, 15:40

В Госдуме РФ ответили Дмитрию Ярошу на желание отвоевать Крым, Воронеж и Ростов. Российские парламентарии напомнили украинскому националисту, чем закончилась история Романа Шухевича.

В Госдуме слова Дмитрия Яроша назвали немыслимым бредом. Парламентарии считают, что националист "умылся кровью" людей, которые погибали на Майдане. Российская сторона попыталась прекратить наступление Яроша, который уверен в силах Киева и считает, что Украина способна захватить города России.

Госдума напомнила националисту, чем закончилась история Романа Шухевича, который был организатором массовых убийств поляков и евреев в годы Второй мировой войны. Российские парламентарии обратились к Ярошу и попросили не обострять ситуацию в отношениях стран, так как сейчас они крайне напряжены.