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Путин: Со мной лучше не спорить

Сегодня, 15:38

Российский президент Владимир Путин заявил, что с ним лучше не спорить. Такое заявление, которое оказалось шутливым, было сделано в одном из его интервью.

Автор фильма "Путин" Андрей Кондрашов пообщался с главой России, в ходе чего тот рассказал, что является человеком почти все прощающим, кроме предательства. Далее Путин заявил, что не любит, когда с ним кто-то спорит. На вопрос журналиста, может ли это как-то опасно сказаться на человеке, Путин ответил отрицательно и добавил, что предыдущая его фраза является шуткой.
Затронул Владимир Владимирович и крымскую тему, заявив, что нет и не будет таких условий, при которых Крым и Севастополь вернутся в состав Украины.


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