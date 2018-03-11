Путин: Со мной лучше не спорить

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Российский президент Владимир Путин заявил, что с ним лучше не спорить. Такое заявление, которое оказалось шутливым, было сделано в одном из его интервью.

Автор фильма "Путин" Андрей Кондрашов пообщался с главой России, в ходе чего тот рассказал, что является человеком почти все прощающим, кроме предательства. Далее Путин заявил, что не любит, когда с ним кто-то спорит. На вопрос журналиста, может ли это как-то опасно сказаться на человеке, Путин ответил отрицательно и добавил, что предыдущая его фраза является шуткой.

Затронул Владимир Владимирович и крымскую тему, заявив, что нет и не будет таких условий, при которых Крым и Севастополь вернутся в состав Украины.