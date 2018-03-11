Жириновский заявил, что Украина скоро развалится

Сегодня, 15:05

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в интервью указал на неизбежность скорого развала Украины.

Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Жириновский в своем интервью "поделил" Украину. Он заявил, что страна уже нежизнеспособна и скоро развалится на несколько частей, причем полякам достанутся западные регионы, венгры отхватят Закарпатье, Румынии отойдут регионы Буковины и Бессарабии, а Россия заберет себе всю «Новороссию».

На вопрос о возможных путях улучшения отношений между Украиной и РФ Жириновский ответил, что это невозможно, и никаких мер для достижения перемирия нет. Он заявил, что там сформирован антироссийский режим, который взят за основу.

Во всем политик винит лишь Украину, ее антироссийское направление и влияние западных и антиконституционных направлений, которые стали мощнейшей разрушительной силой. Он утверждает, что именно они приведут к тому, что «украинцы рухнут», а России придется вновь восстанавливать земли Донбасса, Луганска, и некоторые другие.