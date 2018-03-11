Собянин: Путин стал проще в общении

Сегодня, 14:04

Губернатор Москвы Сергей Собянин рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин стал более естественно и просто общаться.

Мэр отметил, что с течением времени, проведенным у власти, чиновник все слабее стал реагировать на внешние сигналы, а острота реагирования и адекватность в принятии решений у него притупляются. Собянин припомнил, что много его бывших коллег из Совета Федерации, руководивших регионами более 20 лет, «бронзовели» на занимаемых постах так, что их даже можно было отправлять на пьедестал. Однако с российским лидером ситуация абсолютно противоположная. Удивительно, однако за годы правления он стал более естественным и простым при общении, у него до сих пор присутствует желание лично вникать в различные ситуации и проблемы. А с опытом он научился быстро и адекватно принимать решения.

Он отметил, что люди, которые осуждают президента за отсутствие радикальных реформ, ограничиваются лишь общими фразами. Предложения их обычно спорны и вызывают множество сомнений. А российский лидер уже знает им цену, и всякие эксперименты рассматривает с опаской.