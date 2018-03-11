Госдума ставит под сомнение отказ от поездки на ЧМ-2018 Англии

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Зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал заявление властей Англии. По его словам, ситуация отказа от поездки на ЧМ-2018 российские парламентарии ставят под сомнение.

Власти Англии намерены провести переговоры с другими участниками ЧМ-2018. Однако исход их переговоров не станет решающим или важным для РФ.

«Возможный бойкот никаким образом не повлияет на проведение ЧМ в России», - резюмировал Сергей Кривоносов.

Представитель Государственной думы РФ не уверен в реальности намерений Лондона в попытке сорвать участие своей команды в соревнованиях по футболу на Чемпионате мира – 2018.

К слову, ситуация обострилась после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. После Британия анонсировала создание своей версии «списка Магнитского». Предварительно персонами нон-грата министры внесли 49 человек.