Совфед анонсировал ответ на «список Магнитского» Великобритании

Сегодня, 13:18

The Telegraph сообщил о новой версии «списка Магнитского». Великобритания в свой вариант включила 49 человек. Совфед анонсировал серьезный и решительный ответ на действия Бориса Джонсона и Эмбер Радд. Ситуация накалилась после отравления Сергея Скрипаля.

Совет федерации намерен дать ответ на действия Великобритании. Сообщается, что несмотря на большие объемы внешней торговли с Лондоном, процесс придется затормозить. Газовый сектор взаимоотношений будет приостановлен после недавних событий. Британские министры Борис Джонсон и Эмбер Радд создали свой вариант американского «списка Магнитского».

В документ вошли 49 человек, подозреваемые в нарушении прав, внесудебных казнях и пытках. Мотивом создания списка стала ситуация отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.