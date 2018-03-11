Минобороны раскрыло новые подробности об «Армате»

Сегодня, 14:20

Минобороны РФ раскрыло новые подробности об «Армате». Этот танк является самым современным.

Олег Салюков, являющейся главнокомандующим Сухопутными войсками, сказал, что «Армата» будет интегрирована в автоматизированную систему по управлению войсками и оружием на уровне тактического звена.

Генерал-полковник особо отметил, что новейший российский танк располагает нестандартной компоновочной системой. При ней экипаж, боекомплект и топливо располагаются отдельно.

Это существенно повышает фактор выживаемости танка при боевых действиях.

Помимо того, на «Армате» установлено вынесенное вооружение, являющееся дистанционно управляемым.

Новейший танк также располагает специальными системами, которые затрудняют его обнаружение и наводку высокоточных средств поражения. На танке предусмотрена активная защита, позволяющая уничтожение атакующих его боеприпасов.

Основным оружием «Арматы» является пушка 125-миллиметрового калибра, относящаяся к новому поколению. Она заряжается в полностью автоматическом режиме.