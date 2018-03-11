Установлена связь США с поставками оружия террористам в Сирии

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Независимые британские эксперты из Conflict Armament Research доказали причастность США и их ближайших союзников в поставках вооружений террористическим группировкам, действующих на территории Ирака и Сирии, начиная с 2014 года. По словам аналитиков, маркировка оружия не представляет возможности разночтений.

Российская сторона неоднократно заявляла о двойных стандартах США по отношению к группировкам боевиков ИГИЛ* (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). Однако, силы Международной коалиции отрицали выявленные факты, называя их «российской пропагандой». Британских экспертов трудно заподозрить в работе на Россию, поэтому их исследования вызвали сенсацию на Западе.

Как сообщают аналитики, вооружение, передаваемое террористам, производилось в основном в странах, сравнительно недавно вступивших в блок НАТО. Имеется в виду Болгария, а также прибалтийские страны. Затем, по сложным схемам, арсенал следовал транзитом через Саудовскую Аравию на территорию Сирии, так называемым представителям вооруженной оппозиции. Затем оружие распространялось по террористическим группировкам.