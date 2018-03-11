Трамп уверен, что КНДР не представляет опасности

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Дональд Трамп полагает, что Пхеньян желает мира. Об этом президент США заявил при выступлении в Питтсбурге, где на митинге присутствовали его сторонники.

Глава США сообщил мнение о том, что КНДР стремится к миру, потому что американцами была продемонстрирована «большая сила».

Трамп высказался в том плане, что время для мирных переговоров с Пхеньяном уже пришло и США ожидает в них «огромный успех». Предполагается, что в ходе переговоров будет достигнуто соглашение о том, что КНДР остановит свои ядерные испытания.

Эти заявления главы США позволяют предположить, что анонсированная встреча Трампа с главой КНДР действительно состоится. Ранее сообщалось, что она может быть проведена ещё до конца весны.