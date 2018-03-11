Путин: новое баллистическое оружие станет сильнее "Сатаны"

Сегодня, 09:25

Владимир Путин отметил, что новая баллистическая ракета России получить гараздо большую мощь, чем "Сатана". В этом случае у страны будет только один вид данного оружия.

Такое решение поспособствует обходу зарубежных систем ПРО. Владимир Путин поведал в интервью журналистам США о скором поступлении нового баллистического орудия тяжёлой категории, которая будет внедрена в вооружение армии и заменит предыдущий вариант.

"Мы работаем только над одной сверхновой тяжёлой ракетой. Она сменит нашу ракету, которой мы дали название "Воевода", а у вас её называют "Сатана". На её месте теперь окажется новая и более мощная ракета", - рассказал российский глава.

Президент отмечает, что Россия будет содержать лишь единственный тип вышеупомянутой ракеты. Другие же выберут иные линии движения.