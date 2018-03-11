Ярош хочет присоединить Воронеж и Кубань к Украине

Сегодня, 09:11

Дмитрий Ярош, ранее возглавлявший «Правый сектор»* (запрещён в РФ), размечтался о расширении границ Украины далее, чем они существовали до 2014 года. В частности, он намерен захватить Воронеж и Кубань.

Он полагает, что Украина располагает для этого вполне достаточным потенциалом. В то же время он сообщил, что предварительно необходима полная зачистка Донбасса и Крыма от находящихся там «антигосударственных элементов».

Ярош полагает, что до вторжения в Россию сначала необходимо возвратить Крым, без чего победы быть не может. Затем таким же военным путём вернуть Украину в границы, которые были до 2014 года.

После этого, продолжил Ярош, можно задуматься и о захвате отдельных российских территорий. В частности, это может быть Воронеж и Кубань. Бывший глава «правосеков» считает это вполне реальным с течением времени. Он полагает, что наступит другое время, и в этих регионах РФ появится «другая молодёжь», а ВСУ располагают достаточным потенциалом для войны с Россией.

«Аппетиты» Яроша не столь велики в сравнении с тем, о чём высказался Вадим Сухаревский, возглавляющий батальон украинских морпехов. Он сообщил о желании дойти до Москвы.