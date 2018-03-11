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Курт Волкер обозначил условия успешной реинтеграции Донбасса

Сегодня, 09:02

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обозначил будущее развитие событий на территориях ЛНР и ДНР. По его словам, существуют определенные условия успешной реинтеграции Донбасса.

Курт Волкер дал интервью, в котором обозначил условия успешной реинтеграции Донбасса. Политик подчеркнул, что решающим в развитии конфликта является перспектива рассмотрения жителей ЛНР и ДНР как равноправных с украинцами. Идентичность украинцев объясняется конституционными правами, гарантируемыми Украиной. Волкер обращает внимание на возможность доступа к административным услугам, возможность получения актуальной информации.

К слову, реинтеграция - термин, объединяющий в себе понятие восстановления территории и населения Украины после военных действий. Ранее Курт Волкер высказался о невиновности Украины в событиях на Востоке страны.


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