Путин: ПРО США бессильны против российских ракет

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Владимир Путин в интервью для телеканала NBC изъяснился по поводу ядерного потенциала РФ. Он высказал мнение о превосходстве нового российского вооружения над системой ПРО Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос журналистки американского телеканала о соотношении ядерного оружия двух стран России и США, глава РФ сказал, что финансы налогоплательщиков Штатов выброшены на ветер.

Мегин Келли спросила Путина, какую цель преследует Россия, занимаясь разработкой перспективных вооружений и какие достоинства имеет разработка россиян. Глава государства ответил, что это – новые ракеты тяжелого класса, которые не двигаются по баллистическим траекториям. Это означает, что система ПРО, работающая против баллистических ракет, бессильна перед новым российским стратегическим оружием.