Вчера, 21:24

Американский политический деятель в Украине Курт Волкер считает, что вооружённый конфликт на Донбассе развязала Россия. Она же, по его мнению, и может его прекратить.

Политик считает, что РФ имеет прямую причастность к войне в восточной части Украины. Он также уверен, что при желании Россия может войну и закончить. Недавно в соседнем государстве подписали новый законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Российская Федерация в очередной раз числится "агрессором", а ЛНР и ДНР временно оккупированными территориями. В свою очередь в Кремле в очередной раз заявляют, что никакого отношения к войне на Украине РФ не имеет.

Вооруженное противостояние началось ещё в 2014 году. Конфликт постоянно пытаются урегулировать в ходе Минских договорённостей, однако окончательного результата это не приносит. По официальным данным, жертвами войны на Украине стали более 10 тысяч человек.