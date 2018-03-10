Эксперты: США вмешается в российские президентские выборы

Вчера, 20:33

В РФ скоро будут проходить очередные выборы президента. В связи с этим некоторые эксперты стали заявлять о возможном вмешательстве в этот процесс США.

Российский специалист Алексей Мартынов, который является директором Института новейших государств заявил, что якобы США постоянно вмешиваются в политические процессы других стран. Он считает, что в государстве есть структуры, которые постоянно проводят работу в политическом направлении. Эксперт заявляет, что Вашингтон ведёт агитацию и использует для этого СМИ.

Все слухи и безосновательные обвинения в том, что якобы США будут вмешиваться в российские выборы, появились на фоне вмешательства самой РФ в американские выборы. Как отметил специалист, эта тема в зарубежном государстве воспринимается очень серьёзно.