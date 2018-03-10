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Mother Jones: У дочери Путина есть тайные счета в Латвии

Вчера, 20:27

В американском издании Mother Jones появилась информация о том, что у дочери Владимира Путина есть тайные денежные счета в Латвии. СМИ ссылается на книгу «Русская рулетка: История войны Путина с Америкой и избрания Дональда Трампа», написанную Майклом Искофом и Дэвидом Корном.

Согласно фрагменту в книге, Барак Обама, бывший лидер Америки, намеревался отреагировать на вмешательство Российской Федерации в процесс президентских выборов в США. Селеста Уолландер, советница американского экс-главы, предлагала план действий против Владимира Путина и раскрыть счета его дочери, тайно зарегистрированные в Латвии. Авторы книги отмечают, что обнародование такой информации разозлило бы российского лидера.

Естественно, ни Mother Jones, ни Майкл Искоф и Дэвид Корн не предоставляют в качестве доказательства официальных подтверждений или любых подобных документов.


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