Жириновский вспомнил навыки владения оружием

Вчера, 20:03

Владимир Жириновский за неделю до того, как в РФ состоятся выборы президента, продемонстрировал избирателям свои навыки, о которых не забыл. Это касается владения оружием.

Кандидат пострелял в тире. После этого он сообщил, что использованная им мишень будет повешена в его президентском кабинете в Кремле после 20 марта.

Очевидцы сообщают, что чистой «десятки» претенденту на пост главы РФ не удалось. Однако, он был очень близок к этому. О количестве выстрелов и суммарном результате Жириновского не сообщается.

Некоторые источники информируют, что выстрел был единственным, но почти точным. Жириновский продемонстрировал этот результат журналистам.

Свою стрельбу Жириновский провёл при посещении учебно-тренировочного центра. Там готовят сотрудников, которым предстоит работать в охранных подразделениях. После окончания заведения они займутся безопасностью таких учреждений, как школы, торговые центры и банки.

Визит Жириновского в это заведение не был случайным. Завтра в РФ свой профессиональный праздник отмечают те, кто трудятся в частных охранных агентствах. Их в России уже около 40 тысяч, а количество сотрудников до полутора миллионов.