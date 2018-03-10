Путин рассказал о своем главном достижении на посту президента

Сегодня, 18:40

Путин поделился о главном достижении на посту президента. Владимир Владимирович рассказал, что им удалось изменить демографическую ситуацию в стране.

Путин подчеркивает, что за то время, что он был на посту президента, в России улучшилась экономическая ситуация. Число людей, проживающих в бедности, уменьшилось в два раза. Еще экономика РФ возросла.

По словам Владимира Путина, правительству и далее нужно работать над материальным благополучием граждан. Необходимо убрать большую разницу между теми, кто зарабатывает непомерно много, и теми, кому еле хватает на пропитание, подчеркнул президент.

Глава страны также рассказал, что им удалось изменить демографическую ситуацию. В начале 2000-х годов в России наблюдалось уменьшение населения на 1 миллион ежегодно.

На данный момент в Российской Федерации наблюдаются малые показатели смерти младенцев и почти нулевые смерти рожениц. Путин подытожил, что в России действует мощная программа поддержки матерей.