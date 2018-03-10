Times: Британия призывает бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного шпиона

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Издание Times заявляет, что правительство Британии призывает своих коллег бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравленного шпиона в лице Сергея Скрипаля. Предположительно, призыв поддержат политики и официальные лица Японии, Польши и Австрии.

Британские власти приняли решение отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации. Причиной тому выступает Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу Британии в 2006 году. В отношении этой личности было совершено нападение. Помимо этого, Британия опасается, что Владимир Путин намерен вмешаться в работу НАТО.

Интересно, что Чемпионат мира по футболу в 2022 году намерены провести в Катаре, но английская сборная может быть отстранена от участия. Виной тому станет отказ страны от соревнований в нынешнем Чемпионате в России.