Порошенко заявил о желании баллотироваться на второй срок

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Президент Украины Пётр Порошенко недавно сделал заявление публике, что собирается принять участие в президентских выборах во второй раз. Глава государства сообщил данную информацию в рамках закрытой встречи с блогерами из Украины.

Одним из гостей был Виктор Трегубов. По его словам, Пётр Порошенко верит в свою победу на грядущих выборах президента Украины. Виктор предполагает, что глава государства действительно смотрит на такой вариант, как самый вероятный, хотя и допускает возможность проигрыша. Виктор подчёркивает, что это только его личное впечатление.

Стоит отметить, что это не официальная информация от самого президента, а всего лишь заявления малоизвестного блогера. Поэтому, эти словам можно серьёзно не воспринимать, хотя журналист Иван Яковина также подтверждает намерения Петра Порошенко участвовать в гонке за президентский пост уже во второй раз.