МИД Сирии обвиняет Запад в игнорировании применения химоружия боевиками

Сегодня, 17:27

Фейсал Микдад, заместитель главы МИД Сирии, заявляет, что Запад игнорирует применения химоружия боевиками. Он уточнил, что есть документы, доказывающие соответствующие инциденты.

По словам Фейсала Миклада, западные государства до сегодняшнего дня не хотят признавать факт использования НВФ химического оружия в Сирии. Сирийское ведомство нашло большие объемы химвеществ в районах, подконтрольных преступниками. Уточняется, что результаты расследований не рассказывают, кто именно применяет такое оружие. В документе лишь говорится, что подобный вид оружия активно применяется только боевиками.

Не так давно представители независимой комиссии обвинили ВС Сирии в применении отравляющих веществ на территории Восточной Гуты, но определить и доказать это официально они не смогли. Сирийское правительство отрицает подобное.