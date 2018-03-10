СМИ рассказали подробности вербовки Скрипаля британской агентурой

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Бывший разведчик ГРУ России Сергей Скрипаль, завербованный спецслужбами Великобритании в 90-х годах прошлого века, был важнейшим агентом МИ-6, пишут западные СМИ в новостях о подробностях вербовки спецагента.

В 1995-м году Сергей Скрипаль приехал в командировку в Испанию. Там тогдашнего российского разведчика заприметили местные спецслужбы и британская МИ-6. Позднее экс-агент вернулся в Москву, однако продолжал периодически посещать Испанию в медицинских целях – у Скрипаля диагностировали диабет. Будучи за границей, сотрудник ГРУ начал активно общаться с представителями МИ-6, впоследствии став завербованным на службу британской разведке. Продолжил Скрипаль «стучать» на РФ и после перехода с ГРУ в Московское правительство. На то время агентура Испании купила ему дом в Малаге. За каждую беседу с МИ-6 экс-разведчик получал до 6 тысяч долларов. В частности, Скрипаль предоставил агентам Соединенного Королевства весь телефонный справочник ГРУ. Отсидев 5-летний срок в России, экс-агент переехал жить в Великобританию, продолжив консультировать заграничных разведчиков в вопросах получения секретных сведений о РФ.

Всю эту историю 10 марта мировому сообществу рассказала британская пресса. Сергей Скрипаль был важнейшим и одним из самых высокооплачиваемых агентов МИ-6, подытожил таблоид The Sun.