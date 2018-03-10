Террористы расстреляли мирных жителей в Восточной Гуте

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В Восточной Гуте террористами были расстреляны четверо местных жителей, попытавшихся пройти через зеленый коридор. Среди расстрелянных людей была женщина и три ребенка.

8 марта был создан еще один зеленый коридор безопасности Млеха-Джисрейн, через который и попыталась выйти погибшая с детьми. Сегодня, 10 марта в Восточной Гуте объявлено 12 перемирие, у пунктов пропуска дежурят кареты скорой помощи и автобусы для транспортировки людей в безопасные места.

Вчера преступники не дали возможности никому пройти через коридор из города Дамаск. Пункт пропуска постоянно обстреливался террористами.

Подчеркивается, что к гумкоридору пришло достаточно много людей, желающих покинуть город. 7 и 8 марта в связи с частыми обстрелами погибло более 100 жителей, в их числе находится и военный журналист из Сирии.