VistaNews.ru


Террористы расстреляли мирных жителей в Восточной Гуте

Сегодня, 15:13

В Восточной Гуте террористами были расстреляны четверо местных жителей, попытавшихся пройти через зеленый коридор. Среди расстрелянных людей была женщина и три ребенка.

8 марта был создан еще один зеленый коридор безопасности Млеха-Джисрейн, через который и попыталась выйти погибшая с детьми. Сегодня, 10 марта в Восточной Гуте объявлено 12 перемирие, у пунктов пропуска дежурят кареты скорой помощи и автобусы для транспортировки людей в безопасные места.

Вчера преступники не дали возможности никому пройти через коридор из города Дамаск. Пункт пропуска постоянно обстреливался террористами.

Подчеркивается, что к гумкоридору пришло достаточно много людей, желающих покинуть город. 7 и 8 марта в связи с частыми обстрелами погибло более 100 жителей, в их числе находится и военный журналист из Сирии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.