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На Брюссельском форуме Украину назвали безнадежно коррумпированной

Сегодня, 14:57

Участники Брюссельского форума назвали Украину коррумпированной страной. Мероприятие было организовано Германским фондом Маршалла и посвящено политическим отношениям Запада с Украиной и Грузией.

В ходе форума организовали опрос касательно коррупции в Украине и три варианта ответов: безнадежно, терпимо и незаслуженно обвинена. В результате, 47,2% считают украинское государство безнадежно коррумпированным, 25% проголосовали за терпимость ситуации в стране и 27,8% считают, что Киев незаслуженно обвинен в подобном.

Интересно, что итоги голосования были показаны на экране в течение нескольких секунд, а модератор сессии не удосужился озвучить их на весь зал. Мнение участников Брюссельского форума было зафиксировано только в видеоматериалах по итогам политического мероприятия. Представители украинской стороны читали речь об опасности пропаганды.


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