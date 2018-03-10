Путин: Песков иногда «несёт пургу»

Сегодня, 14:34

Владимир Путин сообщил, что Песков, по его мнению, иногда «несёт пургу». Об этом он рассказал при интервьюировании для телеканала NBC.

Глава РФ сообщил американским журналистам, что у него нет возможности для контроля и комментариев высказываний сотрудников, работающих в его администрации. У президента работа является совсем иной.

Путин сказал, что в администрации работают порядка двух тысяч сотрудников. Он предложил журналистам посмотреть на одного из них, являющегося пресс-секретарём. Напротив президента сидел Дмитрий Песков.

Путин продолжил, что когда смотрит телевидение, иногда удивляется, какую «пургу» тот несёт, и кто ему это поручал.

Также президент РФ выразил удивление убеждённости американских СМИ в том, что он способен контролировать в России абсолютно всё и даже каждое высказанное слово.