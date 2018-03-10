VistaNews.ru


Путин: Песков иногда «несёт пургу»

Сегодня, 14:34

Владимир Путин сообщил, что Песков, по его мнению, иногда «несёт пургу». Об этом он рассказал при интервьюировании для телеканала NBC.

Глава РФ сообщил американским журналистам, что у него нет возможности для контроля и комментариев высказываний сотрудников, работающих в его администрации. У президента работа является совсем иной.

Путин сказал, что в администрации работают порядка двух тысяч сотрудников. Он предложил журналистам посмотреть на одного из них, являющегося пресс-секретарём. Напротив президента сидел Дмитрий Песков.

Путин продолжил, что когда смотрит телевидение, иногда удивляется, какую «пургу» тот несёт, и кто ему это поручал.

Также президент РФ выразил удивление убеждённости американских СМИ в том, что он способен контролировать в России абсолютно всё и даже каждое высказанное слово.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.