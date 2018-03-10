Эстония проведёт в мае самые крупные военные учения

Сегодня, 09:10

В Эстонии объявили о проведении в мае текущего года самые крупные военные учения с момента провозглашения независимости государства. В сообщении указывается, что всего участвовать в них будут больше 13 тысяч военных. Также в учениях задействуют союзников Эстонии.

Информацию об учениях сообщают в главном штабе Сил обороны государства. Известно, что данное мероприятие будет называться Siil. Проводить их будут с 2 по 14 мая. Примечательно, что боевые манёвры станут отрабатывать в нескольких регионах страны, но основная отработка пройдёт на юго-востоке Эстонии, то есть ближе к РФ. Можно предположить, что таким образом страна решила со своими союзниками подготовиться к потенциальному российскому вторжению.

Отмечается, что вместе с Эстонией в учениях будут принимать участие военные из Украины, Великобритании, США, Германии, Франции, Польши, Канады, а также из ряда других европейских государств.