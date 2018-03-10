Путину понравились свои фото верхом на медведе

Сегодня, 08:44

В ходе интервью телеканалу NBC (США) президент РФ Владимир Путин прокомментировал свои фото без футболки с отдыха, а также рассказал об отношении к коллажам, на которых он сидит верхом на медведе.

Журналисты NBC попросили Путина высказаться о своем отпуске, часто сопровождаемом в медиапространстве фотографиями без футболки.

«Так я расслабляюсь. У меня также есть огромное количество фото в рабочей обстановке, однако вы ими не так сильно интересуетесь», - ответил Путин представителям американской прессы.

Упомянул российский президент и множественные коллажи в соцсетях, на которых он запечатлен скачущим на медведе. Путин видел много мемов с собой и в целом относится к ним положительно, в шутку подчеркивая, что на медведях он никогда не ездил.