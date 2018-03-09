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МГУ отреагировал на идею увольнения Слуцкого

Вчера, 23:01

Представители МГУ ответили на предложение об увольнении господина Слуцкого с должности завкафедрой. Об этом заговорил декан Андрей Шутов.

 Идею об увольнении Леонида Слуцкого с должности заведующего кафедрой политологии при МГУ декан считает несущественной. Ведь по его словам, этот преподаватель может нести звание заслуженного политолога. Именно он разрабатывает на кафедре новую методику с присутствием иностранных специалистов. Завкафедрой МГУ Леонид Слуцкий недавно стал объектом журналистского скандала. Несколько репортеров добыли информацию о том, что якобы политолог занимается домогательствами студенток .

Хотя декан Шутов уверенно рассказал, что все обращения учащихся молодых людей тщательно рассматриваются руководством ВУЗа. До этого времени никаких сообщений по поводу аморального поведения Слуцкого относительно студентов не поступало.


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