СМИ Украины высмеяли идею отмены праздника 8 марта

Вчера, 22:55

Журналист из Украины Дмитрий Гордон с насмешкой отнесся к идее отмены праздника 8 марта в Украине. Он предложил в шутку сделать законным выходным день рождения инициатора такого предложения главы Института национальной памяти Владимира Вятровича.

В Украине депутатам ВРУ поступило предложение отменить всеобщий праздник Международного женского дня 8 марта, так как эта дата может быть отголоском коммунистического времени. Инициатором идеи стал Владимир Вятрович, представляющий Институт национальной памяти.

Он предложил, чтобы в этот день все выходили на работу. Дмитрий Гордон, журналист из Украины, высмеял такую идею. В свою очередь он высказал, что лучше Женский праздник перенести на дату рождения самого Вятровича. Ведь 8 марта является международным праздником и к национальным перипетиям не имеет отношения.