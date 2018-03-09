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СБУ обнаружили в доме задержанного Рубана 50 мин

Вчера, 22:19

В доме Владимира Рубана при обыске найдено около 50 мин. В настоящее время он подозревается в организации международного терроризма по инициативе РФ на территории Украины.

 Владимир Рубан был арестован СБУ на территории Донбасса. Он подозревается в совершении попытки подготовки террористических актов в Украине по инициативе российских спецслужб. Рубана задержали официально силовики и он пребывает под стражей в камере до суда. Права на выход под залог он не имеет. После задержания отряды спецназа отправились в дом Владимира Рубана. В процессе обыска спецназовцы нашли около 50 мин. Об их целевом предназначении не нужно было просто долго думать.

Эти взрывчатки предназначались для взрывов в Киеве. Сам же задержанный теперь числится в оперативной базе украинского портала «Миротворец». Кроме того, глава СБУ намекнул, что Рубан активно сотрудничал с Виктором Медведчуком. Есть много интересных фактов.


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