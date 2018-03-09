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"В тюрьмах России сидеть приятнее": Жириновский посетил женское СИЗО

Вчера, 21:34

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 9 марта побывал в женском СИЗО № 6 Москвы. Политик и кандидат на пост главы России сообщил, что сидеть в «наших тюрьмах» приятнее, чем с кандалами в США.

 После праздника 8 Марта, Владимир Жириновский с единомышленниками из ЛДПР отправился к российским женщинам, которые находятся в местах не столь отдаленных. В этот раз радикал посетил СИЗО № 6 в Москве. Ознакомившись со всеми бытовыми условиями, в которых находятся российские арестантки, Владимир подвел итоги.

Он сказал в своем обращении к женщинам-заключенным, что российские тюрьмы достаточно приемлемы. Здесь не одевают кандалы на ноги, как, например, привычно делать в США. Да, у нас нет персональных телевизоров в камерах и других благ, но подследственные свободно могут прилечь или передвигаться по территории своей камеры. также Жириновский поздравил женщин с прошедшим праздником.


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