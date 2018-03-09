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Порошенко обсудит с Могерини ситуацию в Донбассе

Сегодня, 21:07

Президент Украины Петр Порошенко 12 марта встретится с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, во время ее приезда в Украину.

Сообщается, что во время встречи будут обсуждаться вопросы безопасности ситуации в Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей. Стороны также готовы договориться о непризнании выборов грядущих президента России на территории Крыма, а также обсудят дальнейшую санкционную политику против России за подрыв территориальной целостности.

На встрече также будет затронута тема поддержки со стороны ЕС реформ в Украине и выполнение Соглашений об ассоциации между Украиной и ЕС.


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