Посольство РФ в Лондоне: Дело Скрипаля засекретят от СМИ

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Официальный Twitter-аккаунт посольства РФ в Лондоне прокомментировал расследование дела об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, предположив, что полиция Соединенного Королевства засекретит от мирового сообщества все материалы скандального производства.

Представители российской дипломатической миссии в Лондоне назвали расследование дела Скрипаля аналогом производства, возбужденного в 2006 по факту отравления полонием Александра Литвиненко (бывший офицер ФСБ), также бежавшего в Великобританию и также «сливавшего» ее правительству секретные сведения о России. Дело Скрипаля будет засекречено от мирового сообщества, считают российские дипломаты в Соединенном Королевстве.

Экс-полковника ГРУ РФ вместе с дочерью отравили на прошлой неделе. Согласно предположениям полиции Великобритании, за преступлением стоит Москва.