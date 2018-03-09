Политолог: Самонадеянность США сыграет с ними злую шутку

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Политолог после недавнего «столкновения» интересов России и США дал комментарий по поводу сложившейся ситуации, затронув тему самонадеянности американцев.

Недавно президент РФ Владимир Путин составил послание, в котором много информации по поводу новейшего отечественного вооружения. После этого группа американских сенаторов призывала властей начать диалог с РФ по стратегическому вооружению. Российский политолог Рогулев сообщает, что остается наблюдать за действиями американцев. Также Рогулев отметил, что исторически США – очень самонадеянная страна, которая видит во всем своего превосходство, в скором времени, по его словам, это сыграет с ними злую шутку. Объясняет политолог это тем, что в ходе самовнушения происходит недооценка противника.

Также Рогулев утверждает, что пока Америка будет чувствовать себя «на коне», диалог наладить будет невозможно. Политолог без сомнений заявляет, что как только США поймет, что она не самая лучшая страна в мире, то ее охватит паника, и тогда она будет открыта к любым диалогам.