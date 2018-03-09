В базу сайта «Миротворец» внесли Владимира Рубана

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В базу скандального украинского сайта «Миротворец» внесли Владимира Рубана, главу Центра освобождения пленных под названием «Офицерский корпус». Сейчас он подозревается в подготовке терактов в отношении первых лиц страны Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Арсена Авакова.

В «Миротворце» указано, что Владимир Рубан является пособником террористов и является участником подготовки актов терроризма в Украине по заказу агрессора и пророссийских преступных организаций. В качестве агрессора выступает Российская Федерация.

Владимир Рубан был задержан сотрудниками СБУ при выезде из ДНР на территорию, подконтрольную армии Украины. В отношении «миротворца» уже начато судебное разбирательство, поддержать его приходила знаменитый депутат Надежда Савченко. Сейчас Рубан будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев без права на залог.