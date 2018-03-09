В Выборге вандалы испортили билборды кандидата Путина

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В Выборге правоохранительные органы ищут виновных вандалов, которые сделали надписи краской на двух предвыборных плакатах президента РФ Владимира Путина. Билборды находятся на пересечении улицы Кеппа и Московского проспекта и улицы Северный Вал и набережной 30-го Гвардейскогго корпуса.

Сообщил об изрисованных билбордах директор рекламного агентства. В результате плакаты сняли и отправили на склад. Так, к примеру, на одном плакате вандалы написали слово «лжец». Это уже не первый раз билборды Путина подвергаются атакам недоброжелателей, недавно в других регионах России плакаты закидывали яйцами и заливали краской. В некоторых местах у билбордов стоит круглосуточная полицейская охрана, что высмеивает вся сеть Интернет.

Не так давно, 4 марта в Петербурге полиция задержала девять человек из штаба Ксении Собчак, так как они на снегу замерзшей Фонтанки написали краской «Против Путина».