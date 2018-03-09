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Савченко на суде демонстративно отдала честь генералу Рубану

Сегодня, 17:30

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко публично поддержала в киевском суде задержанного по подозрению в организации террористического акта главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Парламентарий зашла в зал заседаний, где слушалось ходатайство об избрании генералу меры пресечения и демонстративно исполнила воинское приветствие, повернувшись лицом к задержанному, находящемуся за решёткой.

Как передаёт украинские СМИ, Савченко подошла к Рубану, чтобы поздороваться и пошутила, что ей никак не позволяют «допраздновать» 8 Марта. В комментарии масс-медиа депутат заявила, что уважает генерала за проделанную им работу и призналась, что готова была взять его на поруки, но к тому моменту судья уже ушёл в совещательную комнату.

Напомним, что Владимира Рубана задержали при пересечении линии разграничения в Донбассе. По словам украинских силовиков, бывший переговорщик, участвующий в процессе обмена пленными, пытался ввезти на контролируемую Киевом территорию целый арсенал оружия с целью совершить террористический акт.


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