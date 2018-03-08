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Глава Чечни пригрозил мужчинам, не поздравившим своих жен с 8 марта

Вчера, 23:28

Рамзан Кадыров, глава Чечни, пригрозил мужчинам, которые не поздравили жен с 8 марта. Он выложил шуточный ролик из индийского фильма, в котором один из мужчин произносит речь, а после бьет другого мужчину.

 Оригинальные слова из видео Кадыров заменил собственным текстом. Якобы, герой спрашивает у толпы, кто из них не поздравил свою женщину с праздником 8 марта. И когда один из мужчин сознается, что не поздравил, тот ударяет его и отправляет за красивым букетом.

https://t.me/RKadyrov_95/161

Как известно, женщин России поздравил президент Владимир Путин, прочитав стихи. Также, стихами заговорил и Леонид Якубович, который обратился не только к женщинам, но и к мужчинам.


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