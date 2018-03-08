Саакашвили: Порошенко создал штаб по нейтрализации марша 18 марта

Вчера, 19:22

Администрация президента Украины Петра Порошенко начала работу по нейтрализации намеченного на 18 марта всеукраинского марша за импичмент главы государства. Об этом заявил в своём Facebook-аккаунте лидер украинской партии «Рух нових сил» («Движение новых сил», - прим.ред.) Михаил Саакашвили, который уточнил, что с этой целью даже создан специальный штаб.

Обосновывая свои обвинения, оппозиционер сообщил, что имеет информацию из достоверных источников на Банковой. По словам политика, власти намерены провести в Киеве на Крещатике в этот день параллельные мероприятия. О каких именно мероприятиях идёт речь, Саакашвили не уточнил.

О проведении марша за импичмент Саакашвили заявил после силового разгона «Михомайдана» в Киеве. Экс-президент Грузии призвал своих сторонников требовать импичмента Порошенко, а также увольнения главы Генпрокуратуры Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.