Эксперты из США признали превосходство гиперзвукового оружия России

Вчера, 18:58

Российские разработки в области создания гиперзвукового оружия по своему прогрессу в значительной степени опережают существующие в США аналогичные проекты. К такому выводу пришли американские военные эксперты на фоне последней демонстрации оборонной мощи России.

По словам специалистов, чтобы достигнуть подобных результатов, Штатам понадобится несколько лет и многомиллиардные вложения. В данный момент, как признают аналитики, эффективного ответа российскому гиперзвуковому оружию у Вашингтона нет. В Пентагоне не стали столь пессимистично оценивать готовность США к отражению потенциальной атаки со стороны России, но заметили, что наработки Москвы в данном направлении действительно вызывают обеспокоенность.

Ранее в Минобороны США уже заявили, что превосходство России и Китая в области разработки гиперзвукового оружия на самом деле внушительно. Тогда заместитель руководителя комитета начальников штабов Пентагона Пол Селва заявил, что у Штатов ещё есть время, чтобы нивелировать преимущество потенциальных оппонентов.