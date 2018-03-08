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Коллега Слуцкого Кравец разберется с домогательствами в Госдуме

Сегодня, 18:17

Ситуация с сексуальными домогательствами в Государственной думе набирает обороты. Оценку действиям депутата Слуцкого даст специально созданная комиссия. В ее состав вошел лидер регионального отделения КПРФ Александр Кравец.

 Четыре работници СМИ сообщили о факте домогательства со стороны депутата (ЛДПР) Леонида Слуцкого. В ситуации разберутся члены специально созданной комиссии. В ее состав вошел и Александр Кравец. Депутаты проведут мониторинг соответствия деятельности Слуцкого согласно этическим нормам и правилам. Кравец заверил в телефонном разговоре, что приложит усилия к рассмотрению жалобы по вопросу Слуцкого. На данный момент политик находится в Омске по партийному заданию.

К слову, Ксения Собчак потребовала сложения полномочий депутатов Слуцкого и Володина.


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